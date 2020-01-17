В Славском с остановившегося подъемника сняли 32 человека

Сотрудники Главного управления ГСЧС во Львовской области сняли с остановившегося подъемника на горе Погар в Карпатах 32 человек, в том числе 5 детей, сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС во Львовской области.

"По состоянию на 19:30 спасательные работы завершены. Всего сняли с подъемника 32 человека, из них 5 детей", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу около 17:00 спасателям поступила информация о том, что в пгт Славское Сколевского района на горе Погар остановилась канатная дорога, на которой застряли туристы. По состоянию на 18:00 с подъемника сняли 18 человек.

Всего к спасательной операции привлекли 14 спасателей и 3 единицы техники.