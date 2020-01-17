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20:15 17.01.2020

Медведчук: Если Зеленский подпишет закон о среднем образовании, мы обратимся в Конституционный суд

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Медведчук: Если Зеленский подпишет закон о среднем образовании, мы обратимся в Конституционный суд

Законопроект "О полном общем среднем образовании", поддержанный Верховной Радой, не решает стоящих перед системой образования задач, и в случае его подписания президентом Украины Владимиром Зеленским партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" обратится в Конституционный суд Украины для его отмены, заявляет глава политсовета партии и народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"В случае подписания президентом Зеленским данного закона депутаты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" обратятся в Конституционный суд Украины для отмены этого дискриминационного и антиконституционного акта", - говорится в комментарии Медведчука, опубликованном на сайте "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Он отметил, что Венецианская комиссия рекомендовала пересмотреть положения закона, предусматривающие "дифференцированное обращение с языками коренных народов, языками национальных меньшинств, которые являются официальными языками ЕС, и языками национальных меньшинств, которые не являются официальными языками ЕС".

"Вместо этого власть Зеленского приняла очередной националистический закон, узаконивший деление украинских детей на сорта и нанесший очередной удар по правам русскоязычных граждан. Этот закон – очередной шаг, свидетельствующий о продолжении преступной политики дискриминации русского языка и русскоязычного населения, которую проводила прежняя власть и проводит действующая", - считает Медведчук.

По его словам, принятый Радой закон прямо нарушает статьи 10, 11, 22, 24, 53 Конституции Украины, предусматривающие право на свободное использование, развитие русского языка в Украине, на получение образования на родном языке, развитие языковой самобытности национальных меньшинств Украины.

"Власть в своем неприкрытом цинизме дошла до того, что делит украинских детей на сорта: украиноязычные, дети национальных меньшинств, говорящие на официальных языках ЕС, и дети, говорящие на других языках (в первую очередь, конечно, речь идет о русскоязычных детях). Закон устанавливает, что русскоязычные учащиеся 5-го класса имеют право лишь на 20% уроков на родном языке, а для детей, говорящих на языках ЕС, годовой объем учебного времени на родном языке в 4 раза больше", - отметил Медведчук.

Теги: #язык #опзж #образование
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