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19:03 17.01.2020

В числе защитников Трампа в деле об импичменте будет юрист, участвовавший в расследовании против Клинтона – СМИ

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В числе защитников Трампа в деле об импичменте будет юрист, участвовавший в расследовании против Клинтона – СМИ

В команду, защищающую президента США Дональда Трампа на слушаниях по импичменту, войдут известные юристы Кеннет Стар и Алан Дершовиц, сообщило в пятницу издание The Hill со ссылкой на источники.

Стар принимал участие в расследовании в отношении бывшего президента США Билла Клинтона в качестве специального прокурора. В докладе, представленном Старом, содержались обвинения, которые привели к импичменту Клинтона по решению Палаты представителей. Позже в Сенате проголосовали против отстранения Клинтона от власти.

Дершовиц ранее защищал финансиста Джеффри Эпштейна, который покончил с собой в августе 2019 года в тюрьме Манхеттена. Эпштейна обвиняли в преступлениях сексуального характера, а британский принц Эндрю, близко общавшийся с ним, отказался от всех своих королевских полномочий на фоне скандала.

Также подзащитным Дершовица был актер и игрок в американский футбол О. Джей Симпсон, которого обвинили в убийстве своей бывшей жены. Симпсона оправдал суд присяжных.

В команду защитников Трампа войдет и юрист Джейн Раскин, входившая в число адвокатов Трампа во время расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

В итоге в декабре прошлого года Палата представителей объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Теперь в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

Большинство в Сенате (53 места) сейчас принадлежит партии Трампа - республиканцам. Поэтому, как считают наблюдатели, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.

Теги: #президент #сша #трамп #импичмент
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