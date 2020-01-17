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16:23 17.01.2020

Украина должна создавать свои беспилотные авиационные комплексы, а также наземную и морскую безэкипажную технику – эксперт

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Украина должна создавать свои ударные и разведывательные оперативно-стратегические беспилотные авиационные комплексы, а также наземную и морскую безэкипажную технику, считает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

"Украина должна сделать технологический гиперпрыжок и уже не модернизировать самолеты за $40 млн один самолет, как предлагала год назад израильская компания Elbit Systems, а создавать свои ударные и разведывательные оперативно-стратегические, а может, и стратегические беспилотные авиационные комплексы, потому что это очень важно", - сказал он во время пресс-конференции в Киеве в пятницу.

По его словам Украина может перевооружить войско с учетом новых технологий, при условии наличия политической воли, то есть правильной системной организации работы, и определенного ресурса.

Кроме того, эксперт заявил о необходимости разработки в Украине наземной и морской безэкипажной техники. "У России есть уже целые группировки без экипажных платформ, катеров в Крыму, в то время, как у Украины есть наработки, они никак не разрабатываются", - добавил он.

Бадрак подчеркнул, что в Украине есть 5-6 мощных приватных компаний, которые разрабатывают наземную роботизированную технику – различные маленькие системы, которые не являются очень дорогими. "Но если они будут оснащены управляемыми ракетами, это будет чрезвычайно мощное оружие на передовой", - пояснил он.

В тоже время, отметил он, импорт иностранной техники в Украину в государственном оборонном заказе должен быть на уровне не более 20%. "Потому что иначе мы потеряем собственный оборонный комплекс", - пояснил эксперт.

Он также считает целесообразным создание в Украине агентства по развитию оборонных технологий.

"Безусловно, было бы целесообразно, чтобы такая структура была в министерстве, которое занималась бы оборонно-промышленной политикой государства. Но, к сожалению, нынешняя власть отказалась от создания такого министерства. Хотя Офис президента, я знаю, сейчас разрабатывает, и из Офиса президента может быть подан альтернативный законопроект… Но на сегодня нет такого министерства, поэтому мы предложили, чтобы такое агентство было внутри военного ведомства, как это сделано в США", - сообщил Бадрак.

Теги: #армия #мнение
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