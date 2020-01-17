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16:06 17.01.2020

В Харькове прокурор требовал взятку за смягчение позиции в судебных дебатах

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В Харькове прокурор требовал взятку за смягчение позиции в судебных дебатах

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований задержали прокурора одной из местных прокуратур Харькова во время получения им неправомерной выгоды в сумме $3,5 тысячи (ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины).

"По предварительной информации, прокурор требовал от гражданина взятку в сумме $10 тысяч за свою позицию в судебных дебатах при назначении ему наказания, не связанного с лишением свободы за нанесение тяжких телесных повреждений. В дальнейшем уменьшил требования к $3,5 тысячам. Во время получения "вознаграждения" прокурора задержали в порядке ст. 208 УПК Украины", - сообщается на официальном сайте ГБР.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Генеральная инспекция Офиса генерального прокурора. Оперативное сопровождение - Главное управление по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

Теги: #прокуратура #гбр #коррупция #харьков
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