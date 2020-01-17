События

15:49 17.01.2020

В Тернополе студентка-иностранка умерла, выпив неизвестный яд

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В Тернополе студентка-иностранка умерла, выпив неизвестный яд

Житель Тернополя обнаружил на улице тело девушки, которая выпила неизвестный яд из-за проблем в университете, сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

"Тело неизвестной молодой темнокожей девушки на улице Троллейбусной обнаружил местный житель. Он вызвал скорую и полицию. Девушку без сознания и в состоянии клинической смерти госпитализировали в медучреждение. Однако спасти ее не удалось", - говорится в сообщении.

Установлено, что погибшая - студентка одного из местных вузов, 1995 года рождения.

Так, полиция выяснила, что девушка пришла к подругам взволнованная из-за проблем в университете и не знала, как об этом сообщить родителям.

"Тело девушки нашли возле дома одногруппниц, а в их квартире прощальную записку. Одна из версий - потерпевшая выпила неизвестный яд", - добавили в полиции.

Окончательная причина смерти будет известна после вскрытия. Данный факт внесен в ЕРДР в соответствии со ст.115 УК.

Теги: #тернополь #смерть
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