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15:42 17.01.2020

Двое вооруженных мужчин пытались похитить местного бизнесмена в Черкассах

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Двое вооруженных мужчин пытались похитить местного бизнесмена в Черкассах

Двое мужчин под предлогом покупки автомобиля напали в Черкассах на местного бизнесмена, избили его, надели наручники и пытались вывезти за пределы города.

"В полицию Черкасской области обратился местный житель и сообщил, что его пытались похитить двое неизвестных мужчин. Злоумышленники избили его и, угрожая оружием, надели наручники. На его же автомобиле пытались вывезти за пределы города. По дороге потерпевшему удалось выскочить из машины и убежать", - сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

В связи с эти на территории области был введен оперативный план "Сирена", в результате чего в течение полчаса полицейские установили местонахождение автомобиля потерпевшего, однако злоумышленников в машине не оказалось.

"Вместе с тем полицейские, которые работали с потерпевшим и отрабатывали место, где был найден автомобиль, обнаружили вещественные доказательства и следы, которые помогли установить личность нападавшего. Им оказался житель Киевской области. Его на следующий же день задержали на территории города Черкассы. Также полицейские установили и сообщника - им оказался родной брат злоумышленника. Его задержали на территории Киевской области", - сказано в сообщении.

Так, в ходе обысков по месту жительства злоумышленников и в их автомобилях правоохранители обнаружили балаклаву, форму сотрудников полиции, пластиковые хомуты, шприцы с неизвестным веществом и стартовые пакеты от сим-карт. Кроме того, задержанные указали, где спрятали пистолет с патронами, которым угрожали мужчине.

Как установили полицейские, злоумышленники узнали, что бизнесмен имел при себе большую сумму денежных средств, с целью их завладения мужчины совершили нападение.

В настоящее время оба нападавших задержаны. Полицейские устанавливают других участников преступной группы, которые могут быть причастны к совершению уголовного преступления и проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Украины.

Теги: #черкассы #полиция
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