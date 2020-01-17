Суд в Киеве 27 января рассмотрит обвинительный акт в отношении члена партии "Единая Россия" Кучерявого

Обвинительный акт в отношении члена российской политической партии "Единая Россия", участника незаконной организации "Автоканал Севастополя" Игоря Кучерявого будет рассматривать 27 января Днепровский районный суд Киева, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма на своем Телеграм-канале.

"Киевский апелляционный суд по результатам рассмотрения ходатайства прокуратуры автономии об определении территориальной подсудности, определил Днепровский районный суд, как суд, который будет рассматривать обвинительный акт в отношении гражданина Украины, участника незаконной организации "Автоканал Севастополя ", - говорится в сообщении.

Так, подготовительное судебное заседание в деле назначено на 27 января 2020 года

Как сообщалось, 4 декабря Кучерявый был задержан сотрудниками СБУ на пункте пропуска "Каланчак". Член партии "Единая Россия" направлялся на подконтрольную Украине для получения загранпаспорта.

6 декабря Кучерявый был уведомлен о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины.

10 декабря Херсонский городской суд избрал Кучерявому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

19 декабря прокуратура АРК направила в суд обвинительный акт в отношении члена партии "Единая Россия" Кучерявого.