Верховный суд отменил решение судов предыдущих инстанций о возобновлении работы банка "Союз"

Верховный суд решением от 15 января 2020 года частично удовлетворил кассационную жалобу Национального банка Украины (НБУ) на решение судов первой и апелляционной инстанций по делу №826/7833/16, которыми были отменены постановления правления регулятора об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Союз", сообщается на сайте центробанка в пятницу.

Согласно сообщению, возобновление действия постановления правления НБУ об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Союз" и решения ФГВФЛ о начале процедуры ликвидации банка предоставляет регуляторам все правовые основания для ликвидационной процедуры банка "Союз".

"Национальный банк в очередной раз подчеркивает, что законодательством не предусмотрен механизм возобновления деятельности банка, в частности по решению суда, в отношении которого принято решение об отзыве банковской лицензии и его ликвидации", - отмечает регулятор.

Как сообщалось, в марте 2016 года правление Нацбанка приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Союз" в связи с систематическим нарушением им законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

В мае 2016 года экс-акционер банка Сергей Дядечко подал иск к НБУ и ФГВФЛ, в котором просил признать противоправным и отменить постановление правления НБУ об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Союз" и решение ФГВФЛ о начале процедуры ликвидации банка.

Суды первой и апелляционной инстанций приняли решение в пользу истца.

Как сообщалось, коммерческий банк "Союз" основан в 2007 году. По данным банка, на 1 января 2015 года экс-вице-президента Родовид Банка Сергей Дядечко владел 99,9% акций кредитно-финансового учреждения.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2015 года банк по размеру общих активов (2 млрд грн) банк "Союз" занимал 63-е место среди 158 действовавших в стране банков.