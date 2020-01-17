Суд наложил арест на банковские счета "Киевметростоя" – Офис генпрокурора

Следственный судья Печерского районного суда Киева наложил арест на денежные средства на банковских счетах ПАО "Киевметрострой" и его подразделений, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

"В дальнейшем Офис генерального прокурора обратится в суд с ходатайством о передаче этих средств в АРМА с возможностью выплат на строительство метрополитена под контролем государства", - сказано в сообщении.

Отмечается, что это сделано в рамках уголовного производства для предотвращения мошеннического завладения бюджетными средствами должностными лицами "Киевметростроя" и подконтрольных руководству ПАО других компаний при строительстве участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе столицы.