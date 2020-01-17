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12:24 17.01.2020

Сегодня станет известно, когда тела погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев доставят на родину - Пристайко

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Сегодня станет известно, когда тела погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев доставят на родину - Пристайко

Тела всех украинцев, погибших в авиакатастрофе лайнера Boeing 737 в Иране, уже идентифицированы, позже в пятницу будет сообщена точная дата их транспортировки на родину, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Все граждане Украины идентифицированы. Сегодня будет сообщено, когда тела украинских граждан будут доставлены в Украину. Это просто требует завершения небольших технических процессов", - сказал министр, выступая в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству в пятницу.

По его словам, сейчас завершается консульский процесс. Министр также подчеркнул, что по вопросу выплаты компенсаций сейчас работают юридические команды "МАУ", Министерства иностранных дел, Министерства юстиции работают с юристами, представляющими страховую компанию и иранское правительство.

Пристайко отметил, что деньги, выделенные семьям погибших от украинского правительства, "не имеют никакого отношения к компенсации".

Пассажирский авиалайнер Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

17 января пресс-служба МВД Украины сообщила, что эксперты министерства, находящиеся в Тегеране, получили ДНК-профили останков всех погибших 11 украинцев в результате крушения в Иране лайнера Boeing 737 и проводится подготовка для дальнейшей передачи в Украину.

Отмечается, что согласно предварительной информации, передачу тел погибших планируется провести до 19 января 2020 года.

Министерство иностранных дел Ирана также сообщает, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе разговора с главой МИД Украины заявил о готовности Тегерана готов передать Киеву тела погибших.

Теги: #мау #пристайко #иран #авиакатастрофа
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