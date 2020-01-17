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12:18 17.01.2020

Россиянин пытался незаконно вывезти из Украины прицел к гранатомету

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Россиянин пытался незаконно вывезти из Украины прицел к гранатомету

Пограничники Харьковского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через границу оптического прицела к гранатомету.

"Через пункт пропуска Гоптовка автомобилем "Renault", как пассажир, из Украины выезжал гражданин России. Во время совместного с таможенниками осмотра автомобиля в ручной клади россиянина пограничники обнаружили учебный оптический прицел к гранатомету. Находка является товаром двойного назначения", - сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Прицел изъят и передан сотрудникам других компетентных правоохранительных органов.

Теги: #госпогранслужба #рф #гранатомет #контрабанда
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