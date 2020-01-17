В Ровенской области столкнулись 7 автомобилей, два человека получили травмы

В Ровенской области два человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня, 17 января, около 7:40 утра.

"По предварительной информации, из-за сильного тумана и скользкой дороги вблизи села Александрия произошло столкновение семи транспортных средств. Предварительно травмировались два человека, среди которых одна женщина, которую зажало в авто", - сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, патрульные полицейские, спасатели и медики.

Правоохранители отмечают, что движение на указанном участке дороги затруднено, дорожное покрытие скользкое.