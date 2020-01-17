События

08:30 17.01.2020

МВБ США просит Пентагон финансировать строительство стены на границе с Мексикой

1 мин читать
МВБ США просит Пентагон финансировать строительство стены на границе с Мексикой

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США обратилось к Пентагону с просьбой о выделении средств на строительство 270 миль (435 км) заграждений на границе с Мексикой, сообщило агентство Associated Press (АР).

По данным агентства, ссылающегося на источники из числа официальных лиц, министерство обороны запросило две недели на оценку запроса, поступившего в среду.

В сообщении АР не указывается сумма, запрошенная МВБ, однако газета The Washington Post ранее сообщила, что речь идет о $7,2 млрд, предусмотренных на военное строительство и борьбу с наркотиками.

Представители Пентагона отметили, что планируется строительство или замена пограничных барьеров, освещения и дорог в шести секторах в нескольких штатах.

Идея строительства стены принадлежит президенту США Дональду Трампу и является одним из камней преткновения в его отношениях с Конгрессом, который выступает против распыления средств, выделенных на оборону.

В прошлом году на строительство было одобрено использование лишь $1,4 млрд. В ответ президент объявил чрезвычайное положение на границе с Мексикой, что позволило ему использовать средства на строительство стены со счетов министерства обороны.

Теги: #сша #граница #мексика #стена
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:07 17.01.2020
Минтруда США меняет процедуру предоставления журналистам ключевых экономических данных

Минтруда США меняет процедуру предоставления журналистам ключевых экономических данных

07:56 17.01.2020
Председатель Верховного суда США и сенаторы принесли присягу для слушаний по импичменту Трампа

Председатель Верховного суда США и сенаторы принесли присягу для слушаний по импичменту Трампа

06:54 17.01.2020
Переговоры США и афганских талибов возобновились в Катаре

Переговоры США и афганских талибов возобновились в Катаре

04:39 17.01.2020
Демократ Шифф призвал главу Нацразведки США выступить на публичных слушаниях по угрозам безопасности в феврале

Демократ Шифф призвал главу Нацразведки США выступить на публичных слушаниях по угрозам безопасности в феврале

23:12 16.01.2020
Боррель выразил сожаление о выходе США из СВПД

Боррель выразил сожаление о выходе США из СВПД

20:04 16.01.2020
Сенат США официально получил дело об импичменте Трампа

Сенат США официально получил дело об импичменте Трампа

19:37 16.01.2020
Сенат США одобрил соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой

Сенат США одобрил соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой

09:47 16.01.2020
Порядок пересечения админграницы с Крымом изменится с 9 февраля

Порядок пересечения админграницы с Крымом изменится с 9 февраля

07:41 16.01.2020
Трамп знал все, что происходит в отношении Украины - соратник Джулиани

Трамп знал все, что происходит в отношении Украины - соратник Джулиани

06:37 16.01.2020
Соратник Джулиани заявил, что Украину обещали лишить любой помощи США

Соратник Джулиани заявил, что Украину обещали лишить любой помощи США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Один украинский военнослужащий погиб в результате 12 обстрелов боевиков на Донбассе – штаб ООС

Министр Бабак действительно написала заявление об отставке, ее может заменить глава Ивано-Франковской ОГА Шмигаль в статусе вице-премьера

В Тегеране завершилась идентификация тел погибших в сбитом самолете украинцев, их планируют передать до 19 января

Зеленский и Дуда встретятся накануне годовщины освобождения концлагеря Освенцим

Нацполиция Украины открыла дело по факту хакерской атаки на сайты "Burisma" и студии "Квартал 95", создает международную следственную группу

ПОСЛЕДНЕЕ

В Ровенской области столкнулись 7 автомобилей, два человека получили травмы

Один украинский военнослужащий погиб в результате 12 обстрелов боевиков на Донбассе – штаб ООС

В спальном районе Харькова произошло заказное убийство, введен план "Сирена" - полиция

В Запорожье подросток погиб в результате падения с 40-метрового моста

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на запуск шаров со взрывчаткой из Газы

Ракета Arian V успешно вывела на орбиту французский и индийский спутники связи

Профильный комитет Рады рассмотрит вопрос увольнения министра развития громад Бабак и назначение Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития территорий

Министр Бабак действительно написала заявление об отставке, ее может заменить глава Ивано-Франковской ОГА Шмигаль в статусе вице-премьера

Верховная Рада отменила "соевые правки"

Офис генпрокурора повторно обратился в компетентные органы шести стран по вопросам роботы совместной следственной группы для расследования авиакатастрофы рейса PS 0752

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА