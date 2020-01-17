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04:39 17.01.2020

Демократ Шифф призвал главу Нацразведки США выступить на публичных слушаниях по угрозам безопасности в феврале

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Председатель комитета по разведке Палаты представителей США демократ Адам Шифф призвал исполняющего обязанности директора Национальной разведки Джозефа Магуайра дать показания на публичных слушаниях в следующем месяце по поводу угроз безопасности, стоящих перед США и их союзниками, сообщает CNN.

В четверг Шифф отправил письмо, в котором пригласил Магуайра дать показания на публичных слушаниях в комитете по разведке 12 февраля. Председатель комитета по разведке отметил, что комитет будет запрашивать несекретные оценки относительно угроз для нации во время публичных слушаний.

Между тем, добавил он, комитет "ожидает", что Магуайр и сотрудники разведки "углубятся в секретные детали об этих угрозах" в секретной части.

Сотрудник канцелярии исполняющего обязанности директора Национальной разведки подтвердил CNN, что ведомство получило письмо, но не сказал, примет ли Магуайр приглашение.

"Мы продолжаем обсуждение с комитетами сроков и формата слушаний по оценке глобальной угрозы в этом году", - сказал чиновник CNN.

Отмечается, что, согласно правилам Палаты представителей, Магуайр должен дать письменный ответ, по крайней мере, за 48 часов до даты слушания.

Приглашение Шиффа приходит на фоне сообщений о том, что представители разведывательного сообщества попросили комитеты по разведке Палаты представителей и Сената не проводить публичной части ежегодного слушания по мировой угрозе после негативной реакции со стороны президента США Дональда Трампа в прошлом году.

Как сообщил CNN источник, чиновники из канцелярии директора Национальной разведки затронули данную тему в ходе неофициальных предварительных обсуждений с сотрудниками комитета.

Хотя эти чиновники ясно дали понять, что они не хотят, чтобы высшие должностные лица разведки давали публичные показания, они формально не отказались от этого, добавил источник.

В прошлом году Трамп заявил, что он не согласен "с некоторыми вещами", которые лидеры разведывательного сообщества сказали на слушаниях, после показаний по вопросам, связанным с Северной Кореей, Ираном и борьбой с ИГИЛ.

Теги: #конгресс #сша #разведка #шифф
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