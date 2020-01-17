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03:06 17.01.2020

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на запуск шаров со взрывчаткой из Газы

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 Военные Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в ответ на воздушные шары с взрывчаткой, запускаемые в течение дня с территории сектора Газа.

"В секторе Газа в течение дня запускали шары со взрывчаткой на территорию Израиля. В ответ боевой вертолет ЦАХАЛа нанес удар по подземной инфраструктуре ХАМАСа", - говорится в сообщении армии обороны Израиля в твиттере.

По данным израильских СМИ, две группы воздушных шаров с взрывными устройствами приземлились на юге Израиля в четверг, причем один из них взорвался вскоре после приземления.

Днем ранее израильские военные сообщали о запущенных в сторону Израиля со стороны сектора Газа четырех ракетах, две из которых были перехвачены в воздухе системой противовоздушной обороны "Железный купол".

Сообщалось, что в ответ израильские военные нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по заводу по производству оружия и военному комплексу.

Теги: #хамас #газа #удар #израиль
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