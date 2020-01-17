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00:44 17.01.2020

Ракета Arian V успешно вывела на орбиту французский и индийский спутники связи

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Ракета Arian V успешно вывела на орбиту французский и индийский спутники связи

Тяжелая ракета-носитель Arian V в пятницу успешно вывела на геостационарную орбиту европейский спутник Eutelsat Konnect и индийский GSAT-30, сообщила французская компания-оператор Arianespace.

Это был первый коммерческий запуск ракеты компании Arianespace в новом году. Старт был осуществлен с космодрома Куру во Французской Гвиане в 00:07.

Konnect является спутником связи французской компании Eutelsat. Он позволит обеспечить услугами широкополосного доступа в Интернет регионы Африки.

GSAT-30 - телекоммуникационный космический аппарат Индийской организации космических исследований (ISRO), который предназначен для расширения покрытия устойчивым интернетом отдаленных районов страны.

Теги: #ракета #франция #спутник #орбита
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