Профильный комитет Рады рассмотрит вопрос увольнения министра развития громад Бабак и назначение Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития территорий

Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства в пятницу рассмотрит увольнение Алены Бабак с должности министра развития громад и территорий Украины.

Вторым вопросом повестки дня, обнародованной на вебсайте комитета вечером в четверг, - назначение Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий.

Как сообщалось, Шмыгаль является главой Ивано-Франковской областной государственной администрации.