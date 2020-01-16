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23:42 16.01.2020

Профильный комитет Рады рассмотрит вопрос увольнения министра развития громад Бабак и назначение Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития территорий

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Профильный комитет Рады рассмотрит вопрос увольнения министра развития громад Бабак и назначение Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития территорий

Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства в пятницу рассмотрит увольнение Алены Бабак с должности министра развития громад и территорий Украины.

Вторым вопросом повестки дня, обнародованной на вебсайте комитета вечером в четверг, - назначение Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий.

Как сообщалось, Шмыгаль является главой Ивано-Франковской областной государственной администрации.

 

Теги: #рада #комитет #украина
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