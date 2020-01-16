Министр Бабак действительно написала заявление об отставке, ее может заменить глава Ивано-Франковской ОГА Шмигаль в статусе вице-премьера

Министр развития громад и территорий Украины Алена Бабак действительно написала заявление об отставке по собственному желанию и ее может заменить глава Ивано-Франковской ОГА Денис Шмигаль, который вероятно получит также статус вице-премьер-министра, сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Алена Бабак действительно написала заявление об отставке по собственному желанию", - рассказала она агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Кравчук отметила, что ее, вероятно, заменит глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Денис Шмигаль, который в пятницу утром прибудет на заседание профильного комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, а также на заседание фракции "Слуга народа".

По ее словам, Шмигаль может также получить статус вице-премьера Украины.