Офис генпрокурора повторно обратился в компетентные органы шести стран по вопросам роботы совместной следственной группы для расследования авиакатастрофы рейса PS 0752

Офис Генерального прокурора Украины повторно обратился в компетентные органы Канады, Франции, Швеции, Германии, Великобритании и Ирана с просьбой рассмотреть возможность участия представителей этих стран в расследовании авиакатастрофы рейса PS 0752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

"В четвергом, 16 января 2020, Офис Генерального прокурора повторно обратился в компетентные органы Канады, Франции, Швеции, Германии, Великобритании и Ирана с просьбой рассмотреть возможность участия представителей их компетентных органов в общей следственной группе в рамках уголовного расследования по факту авиакатастрофы самолета Boeing 737 рейса PS 0752 Тегеран-Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины"", - говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса Генерального прокурора Украины в четверг вечером.

В офисе генпрокурора отметили, что данная просьба была отправлена с учетом договоренностей, достигнутых 16 января 2020 в Лондоне во время встречи министров иностранных дел государств, чьи граждане погибли в результате авиакатастрофы над Тегераном.