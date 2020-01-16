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20:41 16.01.2020

В 2020 году на материальную помощь участникам АТО и Революции Достоинства выделено 192 млн грн - КГГА

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В 2020 году на материальную помощь участникам АТО и Революции Достоинства выделено 192 млн грн - КГГА

В 2020 году в рамках городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам" на материальную помощь участникам антитеррористической операции (АТО) и Революции Достоинства, а также другим отдельным населения будет направлено 192 млн грн, сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

"В этом году на материальную помощь участникам антитеррористической операции, Революции Достоинства и их семьям, город заложил почти 192,1 млн грн. Это на 13,7 млн грн больше, чем в прошлом году. Эти средства будут выплачены в форме ежегодной и ежемесячной адресной материальной помощи. Также они будут выдаваться для покрытия расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг", - приводит слова Хонды пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).

По ее словам, выплаты получит 33 тыс. 201 человек.

Теги: #киев #кгга #помощь #ато
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