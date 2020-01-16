События

20:29 16.01.2020

В Тегеране завершилась идентификация тел погибших в сбитом самолете украинцев, их планируют передать до 19 января

2 мин читать
В Тегеране завершилась идентификация тел погибших в сбитом самолете украинцев, их планируют передать до 19 января

Эксперты Министерства внутренних дел Украины, которые находятся в Тегеране, получили ДНК-профили останков всех 11 погибших в результате крушения в Иране лайнера Boeing 737, украинец, сообщает пресс-служба МВД.

"Сегодня эксперты МВД, которые находятся в Тегеране, получили ДНК-профили останков всех 11 погибших граждан Украины. Проводится подготовка для дальнейшей передачи в Украину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно предварительной информации, передачу тел 11 погибших планируется провести до 19 января 2020 года.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в свою очередь сообщил в Твиттере: "Говорил по телефону с иранским министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом. Мы обсудили вопросы репатриации тел украинских жертв и роль Украины в совместном расследовании, в частности - доступ к "черным ящикам". Наши требования остаются неизменными", - написал Пристайко на странице в Твиттере.

Министерство иностранных дел Ирана также сообщает, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе разговора с главой МИД Украины заявил о готовности Тегерана готов передать Киеву тела погибших.

Пассажирский авиалайнер Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

МВД Украины передало в Тегеран ДНК-образцы родственников погибших для идентификации тел и возвращения их в Киев.

Как сообщалось, 11 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил в обращении к украинскому народу о договоренностях с президентом Ирана Хассаном Рухани о том, что никто "не отвертится" при определении виновных за катастрофу сбитого в Тегеране 8 января украинского самолета, о начале совместной работы по расшифровке двух "черных ящиков" и заверил, что украинское государство окажет финансовую помощь семьям погибших и поможет получить компенсации от Ирана, перевозчика и страховых компаний.

Президент также пообещал украинцам, что вернет всех погибших близким и родным, и они смогут с ними попрощаться по-человечески. "Мы достойно почтим их память. Все виновные будут наказаны. Мы вернем украинцам не только ощущение безопасности и справедливости, но и уверенность, что Украина всегда будет вас защищать, в какой точке планеты вы бы ни были", - заверил Зеленский.

Теги: #идентификация #тела #украинцы #иран
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:18 16.01.2020
Главы МИД Украины, Великобритании, Канады, Швеции и Афганистана договорились о механизмах сотрудничества с Ираном в расследовании крушения самолета "МАУ"

Главы МИД Украины, Великобритании, Канады, Швеции и Афганистана договорились о механизмах сотрудничества с Ираном в расследовании крушения самолета "МАУ"

16:26 16.01.2020
Украина готова помочь Великобритании с репатриацией тел погибших в результате катастрофы самолета "МАУ" в Иране – Пристайко

Украина готова помочь Великобритании с репатриацией тел погибших в результате катастрофы самолета "МАУ" в Иране – Пристайко

08:11 16.01.2020
Представители Канады подключились к расследованию крушения украинского "Боинга" в Иране

Представители Канады подключились к расследованию крушения украинского "Боинга" в Иране

18:08 15.01.2020
Рябошапка обсудил с послами стран G7 расследование авиакатастрофы в Иране

Рябошапка обсудил с послами стран G7 расследование авиакатастрофы в Иране

17:17 15.01.2020
Представители посольства Украины в Иране вместе со шведскими и канадскими коллегами возложили цветы на месте крушения сбитого самолета

Представители посольства Украины в Иране вместе со шведскими и канадскими коллегами возложили цветы на месте крушения сбитого самолета

16:33 15.01.2020
Комитет нацбезопасности заслушает секретаря СНБО и представителя офиса генпрокурора по авиакатастрофе в Иране на закрытом заседании

Комитет нацбезопасности заслушает секретаря СНБО и представителя офиса генпрокурора по авиакатастрофе в Иране на закрытом заседании

16:16 15.01.2020
Украина направила второй запрос в Иран о доступе к "черным ящикам" сбитого самолета и их расшифровке, пока не получила ответа – Офис генпрокурора

Украина направила второй запрос в Иран о доступе к "черным ящикам" сбитого самолета и их расшифровке, пока не получила ответа – Офис генпрокурора

16:04 15.01.2020
Украина будет требовать от Ирана выплат дополнительных компенсаций родственникам погибших – Офис президента

Украина будет требовать от Ирана выплат дополнительных компенсаций родственникам погибших – Офис президента

15:19 15.01.2020
Зеленский призвал Германию содействовать расследованию крушения украинского самолета "МАУ" в Иране

Зеленский призвал Германию содействовать расследованию крушения украинского самолета "МАУ" в Иране

13:03 15.01.2020
Кабмин в течение недели выплатит по 200 тыс грн помощи семьям погибших в авиакатастрофе в Иране

Кабмин в течение недели выплатит по 200 тыс грн помощи семьям погибших в авиакатастрофе в Иране

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Дуда встретятся накануне годовщины освобождения концлагеря Освенцим

Нацполиция Украины открыла дело по факту хакерской атаки на сайты "Burisma" и студии "Квартал 95", создает международную следственную группу

Зеленский подписал указ о призыве в 2020 году на срочную службу с 18 лет

За минувшие сутки боевики 11 раз открывали огонь на Донбассе, один обстрел зафиксирован в ночь на четверг, погиб украинский военнослужащий

Экс-нардеп Дзензерский объявлен в розыск

ПОСЛЕДНЕЕ

Офис генпрокурора активизировал расследование убийства сына депутата Соболева

СБУ подозревает экс-директора "Киевтранспарксервиса" в служебной халатности

В 2020 году на материальную помощь участникам АТО и Революции Достоинства выделено 192 млн грн - КГГА

Сенат США официально получил дело об импичменте Трампа

СБУ разоблачила чиновника ГСЧС на взятке 66 тыс. грн

В Испании экс-банкира приговорили к тюрьме за попытку незаконно вывезти из страны картину Пикассо

ЦИК зарегистрировала народным депутатом Санченко вместо назначенной врио директора ГБР Венедиктовой

Зеленский и Дуда встретятся накануне годовщины освобождения концлагеря Освенцим

Министр экономики заявляет об атаке на Гончарука и выражает поддержку премьеру

Шестерых раненных на Донбассе бойцов ВСУ перевезли из Харькова на лечение в Главный военный госпиталь в Киеве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА