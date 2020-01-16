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20:04 16.01.2020

Сенат США официально получил дело об импичменте Трампа

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Сенат США официально получил дело об импичменте Трампа

В сенате США в четверг официально дали старт рассмотрению дела об импичменте в отношении президента страны Дональда Трампа, сообщают американские СМИ.

Председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф зачитал сенаторам статьи обвинения против Трампа.

Шифф озвучил принятую палатой представителей днем ранее резолюцию с именами "менеджеров импичмента", а также проинформировал, что нижняя палата ранее объявила импичмент Трампу.

Помимо Шиффа, в число менеджеров, которые будут выступать в сенате в качестве прокуроров, вошел также председатель юридического комитета Джерри Надлер и члены палаты представителей демократы Хаким Джефрис, Джейсон Кроу, Вал Демингс, Зои Лофгрен и Сильвия Гарсия.

Ожидается, что рассмотрение дела по существу начнется во вторник.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

В итоге в декабре прошлого года Палата представителей США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Теперь в Сенате должны решить, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

Большинство в Сенате - 53 места - сейчас принадлежит партии Трампа - республиканцам. Поэтому, как считают наблюдатели, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.

Теги: #сша #импичмент #сенат
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