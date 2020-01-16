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19:57 16.01.2020

СБУ разоблачила чиновника ГСЧС на взятке 66 тыс. грн

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СБУ разоблачила чиновника ГСЧС на взятке 66 тыс. грн

Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали факт получения взятки одним из заместителей начальника управления Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций ГСЧС, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что чиновник требовал 66 тыс. грн за согласование разрешительной документации на объектах повышенной опасности. Чиновник с нарушением порядка принятия в эксплуатацию систем раннего выявления угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и оповещения людей в случае их возникновения приказал подчиненному подписать Акты ввода в эксплуатацию этих систем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что системы смонтированы на объектах критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса в одной из областей Украины, их "легализация" состоялась без фактического выезда и проверки их работоспособности.

Так, действия чиновников ГСЧС создали предпосылки для отсутствия контроля и своевременного реагирования на возможное возникновение чрезвычайных ситуаций на указанных объектах, что могло привести к катастрофическим последствиям, которые несут угрозу жизни и здоровью людей.

"Двум должностным лицам ГСЧС Украины, в том числе заместителю начальника управления, сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368 и ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины. Также планируется объявление подозрения руководителю субъекта хозяйствования по ч.3 ст.369 УК", - добавили в СБУ.

Сейчас в рамках уголовного производства проводится проверка информации о 68-ми аналогичных эпизодов действий чиновников.

Теги: #взятка #гсчс #сбу #заместитель
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