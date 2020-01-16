ЦИК зарегистрировала народным депутатом Санченко вместо назначенной врио директора ГБР Венедиктовой

Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины Александра Санченко, члена партии "Слуга народа", сообщает пресс-служба ЦИК.

"Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе, Санченко Александра Владимировича, 1988 года рождения, проживает в Киеве, беспартийного, включенного в избирательный список политической партии " Слуги народа "под № 137", - говорится в сообщении,

Отмечается, что соответствующее решение было принято на основании полученного постановления Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий депутата Ириной Венедиктов.

Как сообщалось, в конце декабря минувшего года президент страны Владимир Зеленский назначил Венедиктову врио директора ГБР.