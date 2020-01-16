Министр экономики заявляет об атаке на Гончарука и выражает поддержку премьеру

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявляет об атаке на премьер-министра Алексея Гончарука и выражает ему свою поддержку.

"Сейчас идет очередная атака на премьер-министра от тех, кто хочет поставить на его место нечестного и более лояльного человека. Это наезд – и он будет отбит. Жестко, спокойно и профессионально… Я поддерживаю премьера и всех министров. Я сюда пришел бороться командой, и мы выиграем", – написал Милованов в Facebook в четверг.

"Я поддерживаю премьер-министра. Алексей – лучший премьер-министр за всю историю Украины. И я это докажу вам фактами. Нет коррупции в правительстве, нет дерибана позиций, нет дерибана бюджета, нет дерибана госпредприятий. Нет квот в политических назначениях. В моем министерстве все назначения и увольнения делаю я. Такого в Украине никогда не было. Всегда вкручивали смотрящих", – указал министр.

Ряд Телеграм-каналов распространили аудиозаписи, на которых несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривни. Человек с голосом, похожим на голос премьер-министра Алексея Гончарука, говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике". Как утверждается, записи были сделаны 16 декабря, и в совещании принимали участие кроме Гончарука заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие. На одной из записей слышен голос, схожий с голосом министра экономики Милованова, на другой он упоминается.

Информированный источник уточнил агентству "Интерфакс-Украина", что опубликованная звукозапись скомпонована из "нарезок" с двух встреч, которые проходили в здании Кабинета министров в середине декабря и посвящались теме координации работы правительства и Нацбанка.