События

15:12 16.01.2020

НАТО поддерживает реформы в секторе безопасности и обороны Украины

1 мин читать
НАТО поддерживает реформы в секторе безопасности и обороны Украины

На заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне послов 15 января в Брюсселе международные партнеры высказали поддержку комплексу реформ в секторе безопасности и обороны, которые реализовываются в Украине, сообщает пресс-служба Служба безопасности Украины (СБУ).

"Очень хорошо, что реформа СБУ находится в фокусе НАТО. Альянс выразил готовность поддержать комплекс реформ сектора безопасности Украины, в частности и СБУ. Месседж был очень четким. Для нас действительно важно ориентироваться на опыт и лучшие практики стран-членов Организации в вопросах реформирования служб внутренней безопасности", - сказал уполномоченный представитель СБУ в составе украинской делегации Сергей Пунь.

По его словам, Украина должна реализовать изменения, которые сделают СБУ более современной и эффективной, еще более ориентированной на контрразведывательную деятельность, борьбу с терроризмом, защиту государственного суверенитета. "И именно на это направлен законопроект по реформе СБУ, который сегодня готовится к рассмотрению в парламенте", - подчеркнул Пунь.

Сообщается, что представители НАТО выразили поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины и отметили, что активизация мер, направленных на борьбу с коррупцией, обеспечение независимости судебной ветви власти и реформирование СБУ, являются крайне актуальными для Украины.

Кроме того, международные партнеры по НАТО высказали надежду на то, что в рамках запланированного на конец января заседания Совместной рабочей группы высокого уровня Украина-НАТО по вопросам военной реформы, будут представлены основные направления реформирования СБУ.

Теги: #сбу #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:13 15.01.2020
Украина готова принимать полноценное участие в системе закупок НАТО

Украина готова принимать полноценное участие в системе закупок НАТО

15:44 15.01.2020
Чиновники Госналоговой способствовали выведению в "тень" более 500 млн грн ежемесячно

Чиновники Госналоговой способствовали выведению в "тень" более 500 млн грн ежемесячно

13:48 15.01.2020
"МГБ ЛНР" пыталось завербовать чиновника Минюста

"МГБ ЛНР" пыталось завербовать чиновника Минюста

20:27 14.01.2020
Филатов отстранил своего заместителя из-за сообщения СБУ о присвоении чиновниками Днепровского горсовета 25 млн грн

Филатов отстранил своего заместителя из-за сообщения СБУ о присвоении чиновниками Днепровского горсовета 25 млн грн

20:01 14.01.2020
Украина готова отправить 20 военнослужащих в поддержку миссии НАТО в Ираке

Украина готова отправить 20 военнослужащих в поддержку миссии НАТО в Ираке

17:33 14.01.2020
Хомчак принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов

Хомчак принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов

13:26 14.01.2020
В Харькове предотвратили контрабанду комплектующих к военным самолетам – СБУ

В Харькове предотвратили контрабанду комплектующих к военным самолетам – СБУ

17:39 13.01.2020
Офис генпрокурора собирает свидетельства освобожденных 29 декабря в рамках обмена украинцев о совершенных против них преступлениях

Офис генпрокурора собирает свидетельства освобожденных 29 декабря в рамках обмена украинцев о совершенных против них преступлениях

13:55 13.01.2020
Чиновники Днепровского горсовета присвоили 25 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт детсадов и школ - СБУ

Чиновники Днепровского горсовета присвоили 25 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт детсадов и школ - СБУ

12:53 13.01.2020
НАТО ответит России, "нарушающей ДРСМД", укреплением ПВО и ПРО - Столтенберг

НАТО ответит России, "нарушающей ДРСМД", укреплением ПВО и ПРО - Столтенберг

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацполиция Украины открыла дело по факту хакерской атаки на сайты "Burisma" и студии "Квартал 95", создает международную следственную группу

Зеленский подписал указ о призыве в 2020 году на срочную службу с 18 лет

За минувшие сутки боевики 11 раз открывали огонь на Донбассе, один обстрел зафиксирован в ночь на четверг, погиб украинский военнослужащий

Экс-нардеп Дзензерский объявлен в розыск

Зеленский призвал Германию содействовать расследованию крушения украинского самолета "МАУ" в Иране

ПОСЛЕДНЕЕ

Шестерых раненных на Донбассе бойцов ВСУ перевезли из Харькова на лечение в Главный военный госпиталь в Киеве

Нацполиция Украины открыла дело по факту хакерской атаки на сайты "Burisma" и студии "Квартал 95", создает международную следственную группу

Нацполиция Украины открыла дело по факту хакерской атаки на сайты "Burisma" и студии "Квартал 95", создает международную следственную группу

Одобренный Радой законопроект "О полном общем среднем образовании" предусматривает обеспечение инклюзивного образование

Арахамия отозвал законопроект об изменении регламента Рады

Прокуратура открыла производства по прошлогодним заявлениям нардепов Устиновой и Стефанишиной об угрозе подготовки к посягательству на жизнь

Боец 92-й ОМБ погиб в зоне ООС от пули снайпера

Госналоговая служба начала проверку работы ведомства в Одесской области

В кабинете, где записывались переговоры Гончарука, обсуждаются вопросы нацбезопасности - Арахамия

Зеленский подписал указ о призыве в 2020 году на срочную службу с 18 лет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА