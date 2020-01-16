События

14:32 16.01.2020

Нацполиция Украины открыла дело по факту хакерской атаки на сайты "Burisma" и студии "Квартал 95", создает международную следственную группу

2 мин читать
Нацполиция Украины открыла дело по факту хакерской атаки на сайты "Burisma" и студии "Квартал 95", создает международную следственную группу

В МВД Украины заявляют, что приняли к сведению материалы, опубликованные 14 января следователями Палаты представителей Конгресса США о возможном незаконной слежке на территории Украины за бывшим послом США в стране Мари Йованович, а после их исследования Нацполиция открыла уголовные производства по этому поводу.

"Позиция Украины - не вмешиваться во внутриполитические дела США. Однако, в опубликованных записях содержится факт возможного нарушения законодательства Украины и Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая защищает права дипломата на территории другого государства", - говорится в заявлении министерства, зачитанном в четверг в Киеве замдиректора департамента международного сотрудничества и европейской интеграции МВД Денисом Ленцом.

В министерстве подчеркивают, что Украина не может оставить без внимания такие незаконные действия на своей территории.

"После анализа этих материалов, Национальная полиция Украины по факту их публикации начала уголовные производства по ч.2 ст.163 (Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и ч.1 ст.182 (Незаконный сбор, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины", - говорится в заявлении.

В МВД намерены оперативно-следственным путем проверить, действительно ли был факт нарушения украинского и международного законодательства, после чего должно быть соответствующее реагирование, либо же "это была просто бравада и фейк в неформальной беседе двух граждан США".

Кроме этого, говорится в заявлении, МВД Украины обратилось в ФБР с просьбой предоставить все материалы и информацию о лицах, которые могут быть причастны к этому возможного уголовного преступления.

"В соответствии с международными механизмами, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил американской стороне принять участие в таком расследовании. Украина ожидает от США реакции на обращения и рассчитывает на сотрудничество", - отметили в МВД.

Как сообщалось, Комитет по разведке Палаты представителей Сетана США опубликовал заметки и другие документы о том, что во время каденции в Украине посла США Мари Йованович, за ней вроде как осуществлялось незаконное слежение и было возможное вмешательство в работу ее электронных гаджетов частными лицами по заказам граждан США.

Теги: #йованович #полиция #мвд #аваков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:41 16.01.2020
Нацполиция Украины открыла дело по факту хакерской атаки на сайты "Burisma" и студии "Квартал 95", создает международную следственную группу

Нацполиция Украины открыла дело по факту хакерской атаки на сайты "Burisma" и студии "Квартал 95", создает международную следственную группу

09:30 16.01.2020
Украинские правоохранители пресекли контрабанду из Турции фальсифицированных лекарств для онкобольных

Украинские правоохранители пресекли контрабанду из Турции фальсифицированных лекарств для онкобольных

03:49 16.01.2020
В Рубежном на Луганщине ликвидирована нарколаборатория

В Рубежном на Луганщине ликвидирована нарколаборатория

17:23 15.01.2020
Офис генпрокурора сообщил о подозрении полицейскому, пытавшемуся скрыть обстоятельства убийства в Каховке 1 января

Офис генпрокурора сообщил о подозрении полицейскому, пытавшемуся скрыть обстоятельства убийства в Каховке 1 января

16:01 15.01.2020
Полиция открыла производство по нападению на съемочную группу ТРК "Сигма" в Харьковской обл.

Полиция открыла производство по нападению на съемочную группу ТРК "Сигма" в Харьковской обл.

13:41 15.01.2020
В Киевской области полиция задержала подозреваемого в убийстве столичного предпринимателя

В Киевской области полиция задержала подозреваемого в убийстве столичного предпринимателя

11:37 15.01.2020
В Киеве в мусорном баке обнаружили тело младенца

В Киеве в мусорном баке обнаружили тело младенца

16:50 14.01.2020
Полицейские разоблачили банду вымогателей, представлявшихся участниками АТО, задержаны трое ее участников

Полицейские разоблачили банду вымогателей, представлявшихся участниками АТО, задержаны трое ее участников

16:35 13.01.2020
МВД Грузии подозревает Саакашвили в попытке свержения власти летом 2019 года после его высказываний в телеэфире

МВД Грузии подозревает Саакашвили в попытке свержения власти летом 2019 года после его высказываний в телеэфире

15:24 13.01.2020
Одессе из музея неизвестные украли 20 моделей старинного оружия - полиция

Одессе из музея неизвестные украли 20 моделей старинного оружия - полиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал указ о призыве в 2020 году на срочную службу с 18 лет

За минувшие сутки боевики 11 раз открывали огонь на Донбассе, один обстрел зафиксирован в ночь на четверг, погиб украинский военнослужащий

Экс-нардеп Дзензерский объявлен в розыск

Зеленский призвал Германию содействовать расследованию крушения украинского самолета "МАУ" в Иране

Правительство установило количество населения Украины, данные электронной переписи обнародуют на следующей неделе

ПОСЛЕДНЕЕ

Шестерых раненных на Донбассе бойцов ВСУ перевезли из Харькова на лечение в Главный военный госпиталь в Киеве

НАТО поддерживает реформы в секторе безопасности и обороны Украины

Одобренный Радой законопроект "О полном общем среднем образовании" предусматривает обеспечение инклюзивного образование

Арахамия отозвал законопроект об изменении регламента Рады

Прокуратура открыла производства по прошлогодним заявлениям нардепов Устиновой и Стефанишиной об угрозе подготовки к посягательству на жизнь

Боец 92-й ОМБ погиб в зоне ООС от пули снайпера

Госналоговая служба начала проверку работы ведомства в Одесской области

В кабинете, где записывались переговоры Гончарука, обсуждаются вопросы нацбезопасности - Арахамия

Зеленский подписал указ о призыве в 2020 году на срочную службу с 18 лет

Минфин анонсировал на этой неделе старт рабгруппы по налоговой реформе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА