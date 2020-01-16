Одобренный Радой законопроект "О полном общем среднем образовании" предусматривает обеспечение инклюзивного образование

Законопроект №0901 "О полном общем среднем образовании", принятый Верховной Радой в четверг в целом, гарантирует получение среднего образования людям с особыми потребностями: один из разделов в законопроекте полностью посвящен инклюзивному образованию.

"Органы государственной власти и органы местного самоуправления создают условия для обеспечения прав и возможностей лиц с особыми образовательными потребностями для получения ими образования на всех уровнях образования с учетом их индивидуальных потребностей, возможностей, способностей и интересов", - говорится в законопроекте.

Документ оговаривает, что государство обеспечивает подготовку специалистов для работы с лицами с особыми образовательными потребностями на всех уровнях образования, а для обучения, профессиональной подготовки или переподготовки лиц с особыми образовательными потребностями применяются виды и формы получения образования, учитывающие их потребности и индивидуальные возможности.

В образовательном процессе социальные потребности учащегося с особыми образовательными потребностями обеспечивает ассистент ученика - социальный работник, один из родителей ученика или уполномоченное ими лицо.

Законопроект также предусматривает индивидуальное обучение, которое реализуется на основе индивидуального плана ученика. Индивидуальный план учащегося обеспечивает выполнение образовательной программы учреждения и предусматривает его участие в контрольных мероприятиях, а также в случае необходимости учитывает особые образовательные потребности ученика, определенные по результатам комплексной психолого-педагогической оценки его развития.

Индивидуальный учебный план может отличаться от образовательной программы образовательного учреждения последовательностью, формой, а также учитывать особенности усвоения учеником образовательных компонентов.

В случае получения образования экстерном индивидуальный учебный план составляется в обязательном порядке, а в случае получения образования по семейной (домашней) форме - по желанию ученика и/или его родителей.

Оценки соответствия результатов обучения учащихся, завершивших начальное, базовое среднее или профильное среднее образование, требованиям государственных стандартов осуществляется путем государственной итоговой аттестации. Каждый ученик должен пройти государственную итоговую аттестацию за каждый уровень полного общего среднего образования по государственному языку, математике и другим предметам, определенным центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки.

Законопроект также оговаривает права родителей учеников, среди которых - возможность присутствия на учебных занятиях своих детей по предварительному согласованию с руководителем учреждения.

Как сообщалось, за законопроект №0901 в целом проголосовали 327 народных депутатов.