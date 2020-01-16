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13:37 16.01.2020

Арахамия отозвал законопроект об изменении регламента Рады

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Арахамия отозвал законопроект об изменении регламента Рады

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что отозвал поданный им законопроект №2691 "О внесении изменений в закон Украины "О регламенте Верховной Рады" касательно усовершенствования законодательной процедуры" из-за несоответствия его положений Конституции Украины.

"Я сегодня отозвал эту версию Регламента, потому что было много вопросов касательно конституционности некоторых норм. В частности, ограничения по 45 депутатов, когда речь идет об отмене постановления. Это может быть расценено как нарушение конституционных прав", - сказал Арахамия в четверг в кулуарах журналистам.

Для того, чтобы исправить недочеты документа и объединить вокруг него парламент, глава фракции "Слуга народа" пригласил по два представителя от каждой фракции и группы Рады для работы над ним.

"Мы решили взять по два представителя из каждой фракции и доработать законопроект, чтобы не было обвинений, (что – ИФ) "монобольшинство" меняет регламент под себя. Мы хотим отработать это с другими фракциями, чтобы у нас была согласована версия нового закона о регламенте, потому что его надо менять, потому что он реально архаичный", - добавил политик.

Как сообщалось, 27 декабря группа народных депутатов из фракции "Слуга народа" зарегистрировала законопроект №2691, который подразумевает внесение изменений в регламент Верховной Рады.

Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Верховной Рады Украины относительно усовершенствования законодательной процедуры. В частности, установить обсуждение законопроектов по процедуре первого, второго или третьего чтения в дни проведения пленарных заседаний еженедельно во вторник и среду. В четверг - голосования (в том числе по предварительно поддержанным предложениям, правкам) при рассмотрении законопроектов по процедуре первого, второго или третьего чтения, по результатам осуществления учредительной, организационной, контрольной или иных функций парламента, а также рассмотрение предложений по устранению несогласованности или неточностей в принятом законе, рассмотрение законов, возвращенных президентом Украины.

Предусмотрено также проведение Радой голосования по каждому предложению и правкам при рассмотрении законопроектов во втором чтении, если их поддержит не менее одной трети нардепов.

Отмечается, что главный комитет будет проводить голосования по учтенным предложениям после окончания голосования по отклоненным им предложениям. Не будет допускаться и внесение идентичных предложений и правок к законопроекту.

Кроме того, в тексте законопроекта предлагается первоочередно без голосования вносить в порядок дневной сессии парламента законопроекты, определенные президентом как неотложные.

Так, при отмене решений Рады о принятии в целом неотложного законопроекта соответствующий проект постановления могут вносить на рассмотрение парламента не менее 45 нардепов, президент или Кабинет министров.

Предусматривается внесение альтернативного законопроекта не позднее 7-дневного срока после предоставления нардепам такого проекта закона. До повторного первого чтения – в 5-дневный срок со дня направления на повторное первое чтение соответствующего законопроекта.

При подготовке неотложного законопроекта ко второму чтению предложения и правки к нему будут вноситься в семидневный срок после дня принятия законопроекта за основу. При подготовке к повторному второму чтению – в 5-дневный срок после дня предыдущего второго чтения.

Рада по представлению соответствующего комитета будет определять порядок рассмотрения неотложных законопроектов, относительно которых поступило подписанное письменное представление об их поддержке большинством нардепов от конституционного состава парламента.

Также после завершения предварительного рассмотрения неотложного законопроекта или его доработки он будет вноситься в порядок дневной ближайшего пленарного заседания парламента. Документ будет рассматриваться внеочередно с обсуждением по сокращенной процедуре, если Рада не примет решение о его рассмотрении по процедуре полного обсуждения.

Теги: #верховная_рада #арахамия
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