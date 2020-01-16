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12:59 16.01.2020

Госналоговая служба начала проверку работы ведомства в Одесской области

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Госналоговая служба начала проверку работы ведомства в Одесской области

Глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов анонсировал создание рабочей группы для тематической проверки организации работы ведомства в Одесской области.

Согласно пресс-релизу ГНС, обнародованном на сайте, все материалы по результатам этой проверки будут немедленно переданы в правоохранительные органы.

По словам Варланова, Госналоговая служба планирует завершить переаттестацию своих сотрудников до 1 июля.

"Процесс переаттестации всех сотрудников налоговой службы должен быть завершен до 1 июля", - цитирует его пресс-служба.

При этом Варланов сообщил, что план переаттестации сотрудников будет подан на рассмотрение правительства в двухнедельный срок.

Он также объявил о начале работы анонимной антикоррупционной линии для сообщений о незаконных действиях сотрудников налоговой.

"Опубликованная НАБУ информация нанесла очень серьезный репутационный удар по всем сотрудникам налоговой", - отметил Верланов.

Как сообщалось, глава Государственной налоговой службы отстранил все руководство Одесского областного управления ГНС и инициировал внутреннее служебное расследование после коррупционного скандала в Одессе.

13 января, и. о. начальника Главного управления ГНС одной из областей разоблачили на предложении и предоставлении неправомерной выгоды в размере $25 тыс. руководителю структурного подразделения областной прокуратуры за непривлечение к ответственности за получение неправомерной выгоды от предпринимателей.

Теги: #налоговая #верланов #одесская_область
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