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11:20 16.01.2020

Минфин анонсировал на этой неделе старт рабгруппы по налоговой реформе

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Минфин анонсировал на этой неделе старт рабгруппы по налоговой реформе

Министр финансов Оксана Маркарова анонсировала старт на этой неделе рабочей группы по наработке налоговой реформы.

"Мы с этой недели начинаем формирование, и на следующей неделе будет первое заседание рабочей группы по наработке налоговой реформы", - сказала Маркарова, выступая на презентации Стратегии развития финансового сектора до 2025 года в Киеве в четверг.

Рабгруппа начнет работу с диагностики налоговой системы, добавила министр.

"Мы не делали такой комплексной диагностики с 2015 года, она покажет, где мы находимся в сравнении с другими странами, с которыми конкурируем за инвестиции, рабочую силу, за рынки. И мы вместе с бизнес-ассоциациями выйдем с предложениями налоговой реформы к бизнесу", - отметила она.

Теги: #налоговая_реформа #маркарова #минфин
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