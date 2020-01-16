События

09:47 16.01.2020

Порядок пересечения админграницы с Крымом изменится с 9 февраля

2 мин читать
Порядок пересечения админграницы с Крымом изменится с 9 февраля

С 9 февраля 2020 года вступают в силу изменения в утвержденный правительственным постановлением порядок, касающийся выезда на временно оккупированную территорию Украины (ВОТУ) и въезда из нее граждан Украины в возрасте до 16 лет (детей), сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Согласно изменениям, внесенным постановлением Кабмина Украины №1157 от 24 декабря 2019г, с 9 февраля этого года выезд на ВОТУ детей в возрасте до 16 лет возможен в сопровождении кого-то из родителей или уполномоченных ими лиц.

"Такая возможность возникает, если эти дети въехали на подконтрольную украинской власти территорию в сопровождении этих взрослых (одного из родителей или уполномоченных ими лиц). В таких случаях наличие второго родителя или поручений от него не обязательно", - говорится в сообщении.

Выезд детей в возрасте от 14 до 16 лет на временно оккупированную территорию Украины, родители которых проживают на этой территории, возможен без постороннего сопровождения при наличии информации об обучении этих детей в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Въезд на ВОТУ граждан Украины, ранее выехавших с этой территории для оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, и выезд из ВОТУ лиц с целью оформления документов для удостоверения личности и подтверждения украинского гражданства осуществляются по предъявлении справки, выданной территориальным органом (подразделением) Госмиграционной службы.

"Кроме того отметим, изменениями предусмотрено, что выезд из ВОТУ и въезд туда граждан Украины, не достигших 16-летнего возраста, осуществляется при предъявлении паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу", - добавили в Госпогранслужбе.

Теги: #крым #госпогранслужба #граница
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:43 15.01.2020
Денисова просит Москалькову обеспечить медобследование удерживаемому в РФ крымскому татарину Каримову

Денисова просит Москалькову обеспечить медобследование удерживаемому в РФ крымскому татарину Каримову

18:02 14.01.2020
Суд в Симферополе удовлетворил ходатайство по судимости крымского журналиста Семены

Суд в Симферополе удовлетворил ходатайство по судимости крымского журналиста Семены

16:02 14.01.2020
Денисова сообщила об ухудшении состояния политзаключенного Джаппарова

Денисова сообщила об ухудшении состояния политзаключенного Джаппарова

10:59 12.01.2020
На границе Украины и стран ЕС 12 января значительно уменьшились очередь

На границе Украины и стран ЕС 12 января значительно уменьшились очередь

16:44 11.01.2020
СБУ задержала на КПВВ "Чонгар" члена "Самообороны Крыма"

СБУ задержала на КПВВ "Чонгар" члена "Самообороны Крыма"

09:26 11.01.2020
Суд Швейцарии обязал РФ выплатить более $80 млн украинским компаниям за убытки после аннексии Крыма

Суд Швейцарии обязал РФ выплатить более $80 млн украинским компаниям за убытки после аннексии Крыма

16:42 10.01.2020
Авиационные власти Армении опровергают сообщения о планах открыть регулярные рейсы Ереван-Симферополь

Авиационные власти Армении опровергают сообщения о планах открыть регулярные рейсы Ереван-Симферополь

15:38 10.01.2020
Суд Швейцарии обязал РФ выплатить более $80 млн украинским компаниям за убытки после аннексии Крыма

Суд Швейцарии обязал РФ выплатить более $80 млн украинским компаниям за убытки после аннексии Крыма

14:40 10.01.2020
Госпогранслужба Украины задержала боевика, охранявшего сбитый самолет рейса МН17

Госпогранслужба Украины задержала боевика, охранявшего сбитый самолет рейса МН17

15:44 09.01.2020
Самолет, которым контрабандисты транспортировали в ЕС сигареты, задержан в Ивано-Франковской области

Самолет, которым контрабандисты транспортировали в ЕС сигареты, задержан в Ивано-Франковской области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки боевики 11 раз открывали огонь на Донбассе, один обстрел зафиксирован в ночь на четверг, погиб украинский военнослужащий

Экс-нардеп Дзензерский объявлен в розыск

Зеленский призвал Германию содействовать расследованию крушения украинского самолета "МАУ" в Иране

Правительство установило количество населения Украины, данные электронной переписи обнародуют на следующей неделе

Кабмин в течение недели выплатит по 200 тыс грн помощи семьям погибших в авиакатастрофе в Иране

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинские правоохранители пресекли контрабанду из Турции фальсифицированных лекарств для онкобольных

Утром 16 января в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м

Представители Канады подключились к расследованию крушения украинского "Боинга" в Иране

Трамп знал все, что происходит в отношении Украины - соратник Джулиани

За минувшие сутки боевики 11 раз открывали огонь на Донбассе, один обстрел зафиксирован в ночь на четверг, погиб украинский военнослужащий

Соратник Джулиани заявил, что Украину обещали лишить любой помощи США

В Харькове кассир-контролер, присвоившая деньги клиентов банка, предстанет перед судом

Ракета Arian V стартует на орбиту с европейским и индийским спутниками связи

В Рубежном на Луганщине ликвидирована нарколаборатория

Патрульную полицию Харьковской области возглавила замначальника Хмельницкой УПП

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА