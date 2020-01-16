Украинские правоохранители пресекли контрабанду из Турции фальсифицированных лекарств для онкобольных

Под процессуальным руководством Офиса генпрокурора 14 января Нацполицией совместно с Госпогранслужбой пресечена деятельность контрабандного канала доставки в Украину из Турции вероятно фальсифицированных лекарственных средств от онкозаболеваний.

"По данным следствия, гражданин Украины - пассажир авиарейса сообщением "Анкара-Киев" пытался ввезти на таможенную территорию Украины лекарственные средства с признаками фальсификата на сумму более 300 тыс. грн", - сообщает в четверг пресс-служба Офиса генпрокурора.

Досудебное расследование в уголовном производстве в отношении деятельности преступной организации, которая занималась изготовлением и реализацией на территории Украины и за ее пределами фальсифицированных лекарственных средств, продолжается.