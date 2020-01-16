В Харькове кассир-контролер, присвоившая деньги клиентов банка, предстанет перед судом

Харьковская местная прокуратура №2 направила в суд обвинительное заключение в отношении женщины, которая, занимая должность старшего контролера-кассира банка, присваивала себе деньги клиентов (ч.2, 3 ст.191 УК Украины).

"Установлено, что контролер-кассир сектора кассовых операции филиала одного из банков в период с 07.03.2019 по 18.07.2019 года неоднократно присваивала деньги клиентов. Женщина, пользуясь своим служебным положением и имея доступ к данным клиентов, устанавливала ПИН-код на платежные карточки, отключала услугу СМС-банкинга, а потом снимала наличные в банкоматах с чужих счетов", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, сумма материального ущерба, причиненного банку, составляет более 116 тыс. грн.