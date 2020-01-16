Ракета Arian V стартует на орбиту с европейским и индийским спутниками связи

Тяжелая ракета-носитель Arian V в ночь с четверга на пятницу должна вывести на геостационарную орбиту европейский спутник Eutelsat Konnect и индийский GSAT-30, сообщает французская компания-оператор Arianespace.

Это будет первый коммерческий запуск ракеты компании Arianespace в новом году. Старт планируется осуществить с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Konnect является спутником связи французской компании Eutelsat. Он позволит обеспечить услугами широкополосного доступа в Интернет регионы Африки. GSAT-30 - телекоммуникационный космический аппарат Индийской организации космических исследований (ISRO), который предназначен для расширения покрытия устойчивым интернетом отдаленных районов страны.