События

05:03 16.01.2020

Ракета Arian V стартует на орбиту с европейским и индийским спутниками связи

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Ракета Arian V стартует на орбиту с европейским и индийским спутниками связи

Тяжелая ракета-носитель Arian V в ночь с четверга на пятницу должна вывести на геостационарную орбиту европейский спутник Eutelsat Konnect и индийский GSAT-30, сообщает французская компания-оператор Arianespace.

Это будет первый коммерческий запуск ракеты компании Arianespace в новом году. Старт планируется осуществить с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Konnect является спутником связи французской компании Eutelsat. Он позволит обеспечить услугами широкополосного доступа в Интернет регионы Африки. GSAT-30 - телекоммуникационный космический аппарат Индийской организации космических исследований (ISRO), который предназначен для расширения покрытия устойчивым интернетом отдаленных районов страны.

Теги: #ракета #франция #спутники
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