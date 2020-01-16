Патрульную полицию Харьковской области возглавила замначальника Хмельницкой УПП

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий представил личному составу новую руководительницу управления патрульной полиции (УПП) в Харьковской области Алену Стрижак. Ею стала 31-летняя старший лейтенант полиции Алена Стрижак.

"В своей работе Алена неоднократно доказывала, что является настоящим профессионалом, показала свои лидерские способности. Это командир, который всегда будет вместе с вами, и прислушивается к каждому подчиненному. Она требовательна, но всегда включится в любую проблему и готова к общению", - цитирует Билошицкого пресс-служба.

Стрижак 31 год. В патрульной полиции с 2015 года. Несла службу в Днепре. Начинала с патрулирования на линии, затем занимала должность командира роты, а затем и командира батальона. С октября 2018 года она работала в Хмельницком, где была заместителем начальника управления - начальником отдела дежурной службы управления патрульной полиции.

Как сообщалось, в начале декабря 2019 года начальник управления патрульной полиции в Харьковской области Размик Оганисян, руководивший УПП с середины августа 2018 года, и его заместитель уволились по собственному желанию.

"Исполняющим обязанности начальника был назначен заместитель начальника управления-начальник отдела мониторинга и аналитического обеспечения Василий Орленко", - сообщили в пресс-службе.