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02:36 16.01.2020

Патрульную полицию Харьковской области возглавила замначальника Хмельницкой УПП

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Патрульную полицию Харьковской области возглавила замначальника Хмельницкой УПП

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий представил личному составу новую руководительницу управления патрульной полиции (УПП) в Харьковской области Алену Стрижак. Ею стала 31-летняя старший лейтенант полиции Алена Стрижак.

"В своей работе Алена неоднократно доказывала, что является настоящим профессионалом, показала свои лидерские способности. Это командир, который всегда будет вместе с вами, и прислушивается к каждому подчиненному. Она требовательна, но всегда включится в любую проблему и готова к общению", - цитирует Билошицкого пресс-служба.

Стрижак 31 год. В патрульной полиции с 2015 года. Несла службу в Днепре. Начинала с патрулирования на линии, затем занимала должность командира роты, а затем и командира батальона. С октября 2018 года она работала в Хмельницком, где была заместителем начальника управления - начальником отдела дежурной службы управления патрульной полиции.

Как сообщалось, в начале декабря 2019 года начальник управления патрульной полиции в Харьковской области Размик Оганисян, руководивший УПП с середины августа 2018 года, и его заместитель уволились по собственному желанию.

"Исполняющим обязанности начальника был назначен заместитель начальника управления-начальник отдела мониторинга и аналитического обеспечения Василий Орленко", - сообщили в пресс-службе.

Теги: #упп #продажа #назначение
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