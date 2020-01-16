Бородянский анонсировал мониторинг спортивной инфраструктуры Украины

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский анонсировал проверки спортивной инфраструктуры страны.

"Сейчас МКМС начало анализ существующей спортивной инфраструктуры страны. Большинство арен находятся в запущенном состоянии, не соответствуют современным стандартам проведения соревнований, не говоря о международных требованиях. Строительство новых арен происходит ради удовлетворения потребностей определенного вида спорта, при этом совершенно отсутствуют планы по заполненности и эксплуатации арен после ввода в эксплуатацию. Это все свидетельствует об отсутствии четкого планирования в сфере спортивных ивентов, недостаточное количество профессиональных спортивных и операционных менеджеров, недостаточную работу с потребностями населения в рыночных условиях", – написал министр на своей странице в Фейсбук в среду вечером.

Бородянский выразил уверенность, что именно такие вызовы стоят перед министерством.

"Инфраструктура - одно из важнейших направлений новой стратегии развития спорта до 2032. Украина заслуживает новые современные мультифункциональные арены, где смогут заниматься 15-20 видов спорта. Мы обязательно учтем все пожелания и насущные потребности Федераций и спортивного сообщества. Ведь современные, продуманные спортивные объекты позволят развивать как классические - приоритетные, так и новые виды спорта, воспитывать новых чемпионов и сделать спорт частью экономики страны", – подытожил он.