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00:22 16.01.2020

На ул.Антоновича в Киеве ликвидировали повреждения трубопровода и восстановили движение транспорта

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На ул.Антоновича в Киеве ликвидировали повреждения трубопровода и восстановили движение транспорта

В Киеве на ул.Антоновича восстановлено движение транспорта, которое было перекрыто после порыва теплосети и затопления проезжей части возле ТРЦ "Ocean Plaza", сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"На улице Антоновича восстановили асфальтовое покрытие… Сейчас транспортное движение по улице восстановлено", – говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой мэрии в среду вечером.

В КГГА отметили, что Коммунальная корпорация "Киевавтодор" привлекла к работам 18 единиц техники и 23 рабочих.

Как сообщалось, вечером 13 января возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе Киева в районе ТРЦ "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и нижний этаж ТРЦ. Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям эвакуировали 13 человек. Кроме того, спасатели изъяли провалившийся микроавтобус из образовавшегося в дорожном полотне провала. Движение транспорта в районе ЧП частично ограничено.

Сведения по данному факту прокуратура внесла в ЕРДР по предварительной квалификации ч. 1 ст. 275 (нарушение правил безопасной эксплуатации зданий) Уголовного кодекса Украины.

В прокуратуре уточнили, что в результате прорыва теплотрассы с горячей водой напротив центрального входа в ТРЦ посетители получили ожоги. По предварительным данным, неотложная медицинская помощь была предоставлена девяти пострадавшим. Состояние госпитализированных удовлетворительное.

В среду, 15 января, утром "Киевтеплоэнерго" завершило ликвидацию повреждения трубопровода.

Теги: #киев #восстановление #теплосеть #транспорт
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