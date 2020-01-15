Нардеп Кравчук о заседании фракции "Слуга народа": обсудили законопроект об изменениях в регламент Рады, премьер-министра не было, присутствовали Коболев и Смелянский

Народные депутаты из "Слуги народа" обсудили законопроект об изменениях в регламент Верховной Рады на заседании своей фракции, сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

"Обсуждали законопроект об изменениях в регламент, он будет дорабатываться рабочей группой, возможно, будет внесен новый", - рассказала Кравчук агентству "Интерфакс-Украина" вечером в среду.

Отвечая на вопрос, был ли на заседании фракции премьер-министр Украины Алексей Гончарук, народный депутат сказала: "премьера на фракции не было - по словам Давида Арахамии (главы фракции – ИФ) он находился во время заседания фракции на совещании в Офисе президента".

По словам Кравчук, на заседании фракции присутствовали глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев и гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

"Также было озвучено, что внеочередные пленарные заседания 24 и 31 января не будут проводиться", - сказала народный депутат.