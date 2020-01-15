События

23:43 15.01.2020

Нардеп Кравчук о заседании фракции "Слуга народа": обсудили законопроект об изменениях в регламент Рады, премьер-министра не было, присутствовали Коболев и Смелянский

1 мин читать
Нардеп Кравчук о заседании фракции "Слуга народа": обсудили законопроект об изменениях в регламент Рады, премьер-министра не было, присутствовали Коболев и Смелянский

Народные депутаты из "Слуги народа" обсудили законопроект об изменениях в регламент Верховной Рады на заседании своей фракции, сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

"Обсуждали законопроект об изменениях в регламент, он будет дорабатываться рабочей группой, возможно, будет внесен новый", - рассказала Кравчук агентству "Интерфакс-Украина" вечером в среду.

Отвечая на вопрос, был ли на заседании фракции  премьер-министр Украины Алексей Гончарук, народный депутат сказала: "премьера на фракции не было - по словам Давида Арахамии (главы фракции – ИФ) он находился во время заседания фракции на совещании в Офисе президента".

По словам Кравчук, на заседании фракции присутствовали глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев и гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

"Также было озвучено, что внеочередные пленарные заседания 24 и 31 января не будут проводиться", - сказала народный депутат.

Теги: #слуга_народа #заседание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:22 14.01.2020
Рада назначила Костина главой правового комитета Рады

Рада назначила Костина главой правового комитета Рады

11:23 14.01.2020
Комитет по внешней политике возглавит Мережко - Арахамия

Комитет по внешней политике возглавит Мережко - Арахамия

13:54 13.01.2020
"Слуга народа" выдвинула Костина на пост главы правового комитета Рады - Корниенко

"Слуга народа" выдвинула Костина на пост главы правового комитета Рады - Корниенко

20:11 05.01.2020
Столтенберг созывает внеочередное заседание Совета НАТО в связи с событиями вокруг Ирака

Столтенберг созывает внеочередное заседание Совета НАТО в связи с событиями вокруг Ирака

19:20 28.12.2019
Нардепы из фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Раде законопроект "О деятельности медиа"

Нардепы из фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Раде законопроект "О деятельности медиа"

10:03 23.12.2019
"Слуга народа" заявила о получении 33% мандатов на местных выборах в ОТГ

"Слуга народа" заявила о получении 33% мандатов на местных выборах в ОТГ

14:45 20.12.2019
Разумков закрыл заседание Рады, следующее состоится 13 января

Разумков закрыл заседание Рады, следующее состоится 13 января

11:57 20.12.2019
Гончарук - фракции "Слуга народа»": Не видитесь на провокации, нас с вами стараются максимально качать

Гончарук - фракции "Слуга народа»": Не видитесь на провокации, нас с вами стараются максимально качать

17:23 19.12.2019
Депутаты предлагают Раде ввести 9-месячный льготный безналоговый период для стартапов

Депутаты предлагают Раде ввести 9-месячный льготный безналоговый период для стартапов

11:35 19.12.2019
Партию "Слуга народа" готовы поддержать на выборах 48% украинцев – соцопрос "Рейтинга"

Партию "Слуга народа" готовы поддержать на выборах 48% украинцев – соцопрос "Рейтинга"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экс-нардеп Дзензерский объявлен в розыск

Зеленский призвал Германию содействовать расследованию крушения украинского самолета "МАУ" в Иране

Правительство установило количество населения Украины, данные электронной переписи обнародуют на следующей неделе

Кабмин в течение недели выплатит по 200 тыс грн помощи семьям погибших в авиакатастрофе в Иране

Украинцы теперь смогут лечиться в больнице "Феофания"

ПОСЛЕДНЕЕ

На ул.Антоновича в Киеве ликвидировали повреждения трубопровода и восстановили движение транспорта

На аудиозаписи совещания в Кабмине голос не мой – Ковалив

Гончарук не подавал заявления об отставке на фоне распространенной аудиозаписи о совещании в Кабмине

Зеленский почтил память граждан Канады, погибших в сбитом 8 января в Тегеране украинском самолете

Информация о заявлении об отставке премьера не соответствует действительности – пресс-служба правительства

Рассмотрение вопроса об импичменте в сенате займет не более двух недель, уверены в Белом доме

Женщины-астронавты NASA вышли в открытый космос, успешно заменили на МКС аккумуляторы

Экс-нардеп Дзензерский объявлен в розыск

Гутерриш поедет на берлинскую конференцию по Ливии, подтвердили в ООН

Трамп и вице-премьер Госсовета КНР подписали соглашение о первой фазе торговой сделки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА