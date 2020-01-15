Рассмотрение вопроса об импичменте в сенате займет не более двух недель, уверены в Белом доме

В Белом доме полагают, что рассмотрение в сенате вопроса об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу займет не более двух недель, сообщает в среду газета The Hill.

"Я думаю, что очень маловероятно, что это выйдет за пределы двух недель", - заявил высокопоставленный представитель администрации журналистам.

В Белом доме полагают, что сенаторам не потребуется заслушивать свидетелей, поскольку явных доказательств вины демократам собрать не удалось.

"Факты ясно показывают, что президент ничего плохого не сделал", - добавил он.

Палата представителей США большинство голосов в среду одобрила резолюцию с именами "менеджеров импичмента" для дальнейших слушаний в отношении президента страны Дональда Трампа в Сенате.

В декабре прошлого года Палата представителей США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Теперь в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

Большинство в Сенате (53 места) сейчас принадлежит партии Трампа - республиканцам. Поэтому, как считают наблюдатели, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.