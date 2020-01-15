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19:46 15.01.2020

Возле столичного ТРЦ Ocean Plaza начали восстанавливать дорожное покрытие - "Киеватодор"

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Возле столичного ТРЦ Ocean Plaza начали восстанавливать дорожное покрытие - "Киеватодор"

На улице Антоновича в Киеве началось восстановление дорожного покрытия на месте повреждения теплосети, сообщает КК "Киевавтодор" в соцсети Facebook.

Отмечается, что часть поврежденного трубопровода уже заменена, работы продолжаются без перерывов.

"На месте повреждения теплосети работают специалисты дорожно-эксплуатационного управления Голосеевского района. Сразу же после замены тепломагистрали начали восстановление покрытия проезжей части: устроили песчано-щебеночную подушку и начали асфальтирование", - заявил генеральный директор "Киеватодора" Александр Густелев.

Для восстановления дорожного покрытия используют полимерасфальтобетон. Всего будет нанесено два слоя покрытия.

Восстановить движение на улице Антоновича планируют до полуночи.

Как сообщалось, вечером 13 января возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе Киева в районе ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и нижний этаж ТРЦ. Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям эвакуировали 13 человек. Кроме того, спасатели изъяли провалившийся микроавтобус из образовавшегося в дорожном полотне провала. Движение транспорта в районе ЧП частично ограничено.

Сведения по данному факту прокуратура внесла в ЕРДР по предварительной квалификации ч. 1 ст. 275 (нарушение правил безопасной эксплуатации зданий) Уголовного кодекса Украины.

В прокуратуре уточнили, что в результате прорыва теплотрассы с горячей водой напротив центрального входа в ТРЦ посетители получили ожоги. По предварительным данным, неотложная медицинская помощь была предоставлена девяти пострадавшим. Состояние госпитализированных удовлетворительное.

Теги: #повреждения #трц #ocean_plaza #ликвидация
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