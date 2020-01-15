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19:04 15.01.2020

Пелоси выбрала семерых "менеджеров импичмента" для слушаний по Трампу в сенате

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Пелоси выбрала семерых "менеджеров импичмента" для слушаний по Трампу в сенате

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в среду назвала имена семерых конгрессменов, которые выступят в качестве "менеджеров импичмента" в сенатских слушаниях в отношении президента США Дональда Трампа.

"Сегодня я с гордостью представляю менеджеров, которые представят дело на рассмотрение (Сената - ИФ)", - заявила Пелоси, выступая перед журналистами в Конгрессе США.

В число менеджеров попали, в частности, председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф и председатель юридического комитета Джерри Надлер. Они оба принимали активное участие в процедуре импичмента в нижней палате Конгресса США.

Также "менеджера импичмента" станут члены палаты представителей демократы Хаким Джефрис, Джейсон Кроу, Вал Демингс, Зои Лофгрен и Сильвия Гарсия.

"Менеджеры импичмента" выступают в сенате в качестве прокуроров. Они будут играть одну из ключевых ролей в слушаниях, для конгрессменов это шанс повысить свой статус, отмечают американские СМИ.

Палата представителей США должна утвердить названных Пелоси менеджеров, голосование состоится уже в среду.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм после выступления Пелоси обвинила спикера в том, что она сфокусирована на политике, а не на американских гражданах.

Гришэм напомнила, что Пелоси на протяжении месяца не давала ход передаче процедуры импичмента в сенат США, и заявила, что назначение менеджеров ничего не меняет.

"Президент Трамп не делал ничего незаконного. Он рассчитывает на то, что в сенате все пройдет в рамках закона...и его оправдают", - заявила Гришэм, чьи слова приводят американские журналисты.

Сам Трамп обвинил демократов в безделье.

"Ну вот опять, еще одна афера со стороны демократов-бездельников", - написал Трамп в Twitter после выступления Пелоси.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

В итоге в декабре прошлого года Палата представителей США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Теперь ожидается, что в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

Большинство в Сенате - 53 места - сейчас принадлежит партии Трампа - республиканцам. Поэтому, как считают наблюдатели, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.

Теги: #сша #импичмент #менеджеры
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