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18:42 15.01.2020

Разъяснение НБУ по изменениям условий распоряжения ФЛП своими средствами на предпринимательских картах оставило ряд вопросов – юрист

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Разъяснение НБУ по изменениям условий распоряжения ФЛП своими средствами на предпринимательских картах оставило ряд вопросов – юрист

Разъяснение Нацбанка Украины (НБУ) об изменении условий распоряжения физлицами-предпринимателями (ФЛП) своими средствами на текущих счетах (предпринимательских картах) оставило ряд вопросов, считает юрист юридической фирмы Stron Legal Services Татьяна Шевченко.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" она напомнила, что 2 января 2020 года вступили в силу изменения к инструкции о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов, которые, в частности, предусматривают, что в случае расчета ФЛП своей предпринимательской картой в магазинах и за покупки в интернете, налоговая потребует обосновать данные операции и доказать, что они были осуществлены в рамках и с целью ведения собственного бизнеса.

При этом банки, со своей стороны, не будут ограничивать данные операции, "поэтому, по факту ФЛП, в случае нехватки денег в кармане, смогут рассчитаться своей предпринимательской картой в личных целях, но, в свою очередь, им нужно быть готовым к вопросам налоговой службы".

Кроме того, юрист напомнила, что "НБУ дополнительно позаботился о том, что в случае прекращения ФЛП своей предпринимательской деятельности обслуживающий банк после проверки данной информации закроет текущий счет физического лица-предпринимателя".

При этом если на момент закрытия на данном счете будет остаток средств, то банк откроет счет для собственных нужд физического лица и переведет на него этот остаток.

Шевченко отметила, что до настоящего времени у банков не было полномочий открывать счета физическим или юридическим лицам без их ведома.

"Несмотря на то, что 11 января НБУ уже выдал одно дополнительное разъяснение, к сожалению, конкретных разъяснений по поводу процедуры оплаты ФЛП налогов и сборов и перечисления оставшихся средств на свои личные счета предоставлено не было. "Более того, после данного разъяснения, наоборот, появились еще дополнительные вопросы", - сказала Шевченко.

В частности, юрист отметила, что непонятными остаются, в частности, вопросы, каким образом обслуживающий банк будет получать подтверждение оплаты ФЛП налогов и сборов и отсутствия другой задолженности перед налоговыми органами. Кроме того, остается неясным, как быть ФЛП, которые оплачивают налоги раз в год или раз в квартал, как и когда им можно будет перечислять деньги на свои личные счета, и будут ли банки ограничивать перечисление или снятие средств с предпринимательской карты, пока не будет справки с налоговой.

"В данном ключе можно сказать, что разъяснений НБУ уже вполне достаточно и остается только ожидать, что Государственная налоговая служба поставит точку в данном вопросе и выдаст дополнительное информативное разъяснение относительно оплаты ФЛП налогов и дальнейшего распоряжения средствами", - подчеркнула юрист.

Теги: #юристы #нбу #флп
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