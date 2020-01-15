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18:08 15.01.2020

Рябошапка обсудил с послами стран G7 расследование авиакатастрофы в Иране

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Рябошапка обсудил с послами стран G7 расследование авиакатастрофы в Иране

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка встретился с послами стран "Большой семерки" (G7) и обсудил с ними вопросы расследования авиакатастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту "Тегеран-Киев".

Как сообщается на сайте Офиса генпрокурора, встреча достоялась в среду.

Также стороны обменялись позициями относительно санкций Европейского Союза, примененных к прежним чиновникам.

Кроме того, генеральный прокурор рассказал о результатах и дальнейших шагах реформы прокуратуры, частности, начале работы Офиса генпрокурора.

Как сообщалось, пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Теги: #g7 #авиакатастрофа #мау #рябошапка #иран
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