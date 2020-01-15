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18:00 15.01.2020

ВАКС отказался перенести рассмотрение дела экс-главы Запорожской ОГА Брыля в Орджоникидзевский райсуд Запорожья

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ВАКС отказался перенести рассмотрение дела экс-главы Запорожской ОГА Брыля в Орджоникидзевский райсуд Запорожья

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отклонила ходатайство адвоката экс-главы Запорожской облгосадминистрации (ОГА) Константина Брыля об изменении подсудности дела.

"Сегодня, 15 января 2020 года, Апелляционная палата рассмотрела ходатайство защитника бывшего председателя Запорожской ОГА о направлении уголовного производства в отношении обвиняемого из Высшего антикоррупционного суда в Орджоникидзевский районный суд города Запорожья. По результатам рассмотрения коллегия судей отказала в удовлетворении ходатайства защитника и определила подсудность указанного дела за Высшим антикоррупционным судом", - сообщает пресс-служба ВАКС.

Решение вступило в силу с момента оглашения и не подлежит обжалованию.

Как сообщалось, чиновник подозревается в непредоставлении декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, 2015 года и внесении недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2016 и 2017 годы.

Расследование фактов недекларирования состояния детективы НАБУ начали при каденции чиновника в январе 2017 года. Нацбюро не называло имени подозреваемого, однако 9 июля бывший глава Запорожской обладминистрации Константин Брыль написал на своей странице в соцсети Фейсбук, что узнал из СМИ о согласовании НАБУ и САП сообщения о подозрении относительно него.

В САП по итогам досудебного расследования сообщили, что чиновник в декларациях за 2016 и 2017 годы не указал имущество, а именно: объекты недвижимости, в том числе земельный участок, автомобили, а также доходы и корпоративные права, на общую сумму почти 35 млн грн и 8 млн грн соответственно. Кроме того, выяснилось, что в 2015 году служащий вопреки законодательству вообще не подал декларацию.

23 июля Следственный судья Соломенского районного суда Киева избрал 19 июля меру пресечения в виде личного обязательства бывшему главе одной из областных государственных администраций, который подозревается во внесении недостоверных сведений в электронную декларацию.

Теги: #запорожская_область #брыль #вакс
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