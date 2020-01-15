Офис генпрокурора сообщил о подозрении полицейскому, пытавшемуся скрыть обстоятельства убийства в Каховке 1 января

Офис генерального прокурора Украины совместно со следователями Государственного бюро расследований (ГБР) сообщил о подозрении действующему сотруднику Национальной полиции, который присутствовал при убийстве жителя Каховки 1 января 2020 года.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, полицейского подозревают в сокрытии особо тяжкого преступления.

"Следствие считает, что действующий сотрудник Национальной полиции присутствовал во время убийства, в совершении которого подозревается местный житель - бывший работник полиции. По версии следствия, с целью скрыть умышленное убийство после ссоры с потерпевшим сразу после смертельных выстрелов предполагаемого убийцы присутствовавшими во время совершения преступления был разработан план уничтожения доказательств, фальсификации обстоятельств происшествия и имитирование обстоятельств самообороны. В частности, указанный полицейский взял травматический пистолет потерпевшего, из которого тот не совершил ни одного выстрела, обмотал ногу предполагаемого убийцы брезентом и пытался сделать выстрел в ногу, но не попал. Поскольку в травматическом пистолете потерпевшего был только один патрон, план инсценировки самообороны не удалось воплотить", - указывается в сообщении.

В отношении других лиц, присутствовавших при совершении преступления и осмотре места происшествия, продолжается расследование. Их участие в попытке исказить настоящие обстоятельства случившегося и фальсифицировать доказательства устанавливается.

Как сообщалось, ГБР открыло дело по статье о превышении полномочий, в связи с убийством в г. Каховка Херсонской области 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина, в котором подозрение выдвинуто бывшему сотруднику органов внутренних дел. В отношении находившегося в его компании действующего полицейского проводились проверки.

Утром 1 января в Каховке 29-летний мужчина совершил несколько выстрелов из ружья в живот другому 26-летнему местному жителю, который от полученных ранений через два дня умер. Стрелявший был задержан, 3 января Каховский суд поддержал ходатайство следователя и арестовал подозреваемого на 60 суток без права внесения залога. Изначально полиция квалифицировала произошедшее как покушение на убийство, однако, как сообщил заместитель начальника областного главка полиции Николай Вербицкий, в связи со смертью потерпевшего преступление было переквалифицировано на ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство).

В интервью Hromadske Вербицкий уточнил, что в деле об убийстве проведут повторную судебно-медицинскую экспертизу, к которой допустят представителя потерпевших.

По данным СМИ, родственники погибшего считают, что нападавших было несколько, поскольку врач им якобы сообщил, что на теле погибшего были следы от трех видов оружия. Также утверждалось, что действующий полицейский во время стрельбы находился на месте преступления.

4 января жители Каховки устроили протесты у местного отдела полиции с требованием от правоохранителей справедливого расследования. Здание забросали дымовыми шашками и пиротехникой, подожгли шины. 5 января протесты продолжились.