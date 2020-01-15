Комитет нацбезопасности заслушает секретаря СНБО и представителя офиса генпрокурора по авиакатастрофе в Иране на закрытом заседании

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заслушает в закрытом режиме секретаря СНБО Алексея Данилова и представителя офиса генпрокурора по вопросу катастрофы украинского авиалайнера под Тегераном, заявляет руководитель комитета Александр Завитневич.

"Заслушать секретаря СНБО и представителей офиса генерального прокурора на очередном заседании комитета в закрытом режиме", - огласил Завитневич решение комитета после того, как была заслушана информация оперативного штаба при СНБО о катастрофе самолёта Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.