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16:33 15.01.2020

Комитет нацбезопасности заслушает секретаря СНБО и представителя офиса генпрокурора по авиакатастрофе в Иране на закрытом заседании

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Комитет нацбезопасности заслушает секретаря СНБО и представителя офиса генпрокурора по авиакатастрофе в Иране на закрытом заседании

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заслушает в закрытом режиме секретаря СНБО Алексея Данилова и представителя офиса генпрокурора по вопросу катастрофы украинского авиалайнера под Тегераном, заявляет руководитель комитета Александр Завитневич.

"Заслушать секретаря СНБО и представителей офиса генерального прокурора на очередном заседании комитета в закрытом режиме", - огласил Завитневич решение комитета после того, как была заслушана информация оперативного штаба при СНБО о катастрофе самолёта Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

Теги: #иран #мау #снбоу #авиакатастрофа
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