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16:16 15.01.2020

Украина направила второй запрос в Иран о доступе к "черным ящикам" сбитого самолета и их расшифровке, пока не получила ответа – Офис генпрокурора

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Украина направила второй запрос в Иран о доступе к "черным ящикам" сбитого самолета и их расшифровке, пока не получила ответа – Офис генпрокурора

Украинская сторона направила второй запрос о международно-правовой помощи в Иран с просьбой получить доступ к "черным ящикам" сбитого 8 января в Тегеране украинского самолета и о возможности украинским экспертам участвовать в их расшифровке, но пока не получила ответа, сообщила начальник Департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса генпрокурора Полина Чиж.

В среду на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны она отметила, что после прозвучавшей информации от иранской стороны о том, что "черные ящики" настолько повреждены, что их можно открыть лишь в определенных лабораторных условиях в другой стране, Украина предложила для этого свою лабораторию в НТУУ "КПИ" им. Сикорского.

"15 января должен был приехать эксперт, который осмотрел бы эту лабораторию и фактически дал бы согласие, вернулся в Иран, забрал "черные ящики" и вернулся обратно в Украину, чтобы проводить эти исследования вместе с нашими экспертами и теми лицами, которых мы бы считали необходимым привлечь", - указала Чиж.

Представитель Офиса генпрокурора отметила, что утром 14 января была получена информация, что иранская сторона якобы не передает "черные ящики".

"Эта информация не может быть сейчас ни подтверждена, ни опровергнута, потому что мы обращаемся к представителям Ирана. Они сейчас говорят, что их эксперт, как было обещано, сегодня, 15 января, не приедет, но этот вопрос решается. Поэтому вчера нами было принято решение и подготовлен второй запрос о правовой помощи к Ирану с просьбой предоставить нам доступ к "черным ящикам" и решить вопрос о возможности их расшифровки нашими экспертами. Ответ пока не получен", - сообщила она.

По ее словам, в этом запросе украинская сторона также просит иранскую сторону предоставить ей доступ к вещам, которые могут быть доказательства в уголовном производстве, например, частям самолета, сидениям и подобному.

Теги: #мау #черные_ящики #генпрокуратура #авиакатастрофа #иран
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