События

16:01 15.01.2020

Полиция открыла производство по нападению на съемочную группу ТРК "Сигма" в Харьковской обл.

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Полиция открыла производство по нападению на съемочную группу ТРК "Сигма" в Харьковской обл.

По факту нападения на съемочную группу ТРК "Сигма", который произошел во время съемки сюжета о полигоне промышленных отходов в с.Смирновка Лозовского района Харьковской области, начато уголовное производство.

"Открыто уголовное производство по ч.1 ст.171 (препятствование журналистской деятельности) УК Украины. Подозрение пока никому не объявлено", - сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщалось, 13 января во время съемок сюжета о полигоне промышленных отходов в с.Смирновкана группу ТРК "Сигма" напали работники коммунального предприятия и сломали штатив. В ТРК "Сигма" заявили, что намерены добиваться возбуждения уголовного производства и возмещения убытков, причиненных работниками полигона.

Теги: #нападение #полиция
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